Juve Stabia | annunciati data e luogo del ritiro e la prima amichevole di lusso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPronti a partire, si torna in campo per la stagione 2023/2024: la S.S.comunica che ilprecampionato si svolgerà ad Alfadena dal 22 luglio al 2 agosto. La squadra si allenerà sul campo sportivo comunale messo a disposizione dall’amministrazione di Alfadena, nei pressi dell’Hotel Alisma. Il presidente Andrea Langella e tutta la S.S.ringraziano per la disponibilità e l’accoglienza dimostrata. Si rende noto, inoltre, che venerdì 28 luglio alle ore 17:30, al campo Comunale di Roccaraso si giocherà la garaBari-. L'articolo proviene da Ante24.it.