Juve | Kaio Jorge | 'Che sia una stagione benedetta da Dio' FOTO

Non è l'unico bianconero che si sta già allenando alla Continassa: presenti anche gli altri infortunati Nicolò Fagioli e Mattia De Sciglio, loro comeJorge ai box da febbraio 2022 a causa della ...... ma dopo Paul Pogba e De Sciglio, ieri è tornato anche Nicolò Fagioli, assieme aJorgeIl ... Clavicola rotta, annata finita (eeliminata ma questa è un'altra storia). La stagione del classe ...IL FUTURO - La certezza è cheJorge sta lavorando per rientrare il prima possibile, pur sapendo che non si può ancora prevedere una data precisa . Un clima di incertezza che ne condiziona anche ...

Kaio Jorge prepara il ritorno in campo: brasiliano al lavoro - VIDEO Juventus News 24

Il futuro di Kaio Jorge potrebbe essere lontano dalla Juventus; sono due le possibilità per il centravanti brasiliano.Kaio Jorge, tramite Twitter, ha condiviso alcune foto che lo ritraggono mentre si allena alla Continassa: "Che sia una strada benedetta da Dio, andiamo", ha scritto il giocatore ...