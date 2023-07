Juve | entro venerdì 14 luglio la risposta della UEFA sulla possibile esclusione dalle coppe

(Di giovedì 6 luglio 2023)14 dovrebbe arrivare lantus. Le ultime14 dovrebbe arrivare lantus. Altrimenti, con i tempi stretti, sarebbe imper il club effettuare un eventuale ricorso al Tas in tempo per l’inizioConferencenuova stagione. E così si finirebbe con ...

Tuttavia pende una spada di Damocle sulla testa della, e riguarda le tempistiche. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport se la decisione dei giudici non arrivassela metà di questo mese ...8 GIORNI - Si va, quasi inevitabilmente, verso un anno di squalifica dalle competizioni europee con relativa multa da 23 milioni 'scongelata' e, eventualmente un nuovo settlement agreement da ...Juventus, dalla Conference alla Champions League: la decisione della UEFAmetà luglioLa deadline per la sentenza UEFA sembra essere fissata al prossimo venerdì 14 luglio. Anche laspera ...Il club bianconero aspetta la sentenza relativa alle violazioni del FFP: se non arriva entro metà luglio si rischia lo slittamento. Sono giornate intense quelle che riguardano la Juventus, pronta a ...Blog Calciomercato.com: Tutto quello che non vi hanno detto (il dietro le quinte del G-Day) Finalmente era fatta! Dopo settimane di rumors, di timide conferme seguite da ...