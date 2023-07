Juve | che rimpianto | scartato nel vivaio | ora è tra i protagonisti del mercato

È una grande operazione: sia il ragazzol'Atalanta sono contenti. Il giocatore ha delle qualità davvero importanti'. PELLEGRINI - 'Stiamo parlando con la Lazio . Il ragazzo è molto stimato lì ...Commenta per primo Lavuole Sergej Milinkovic - Savic. Proprio per questo, considerando le difficoltà storiche nel ...il suo agente Enzo Raiola ha commentato così: 'Stiamo parlando con la Lazio ...Le tre sfide amichevoligiocherà il Bari (tutte sul terreno del Comunale di Roccaraso) saranno ... mentre venerdì 28 luglio ci sarà il test più probante contro laStabia (Serie C). Amichevoli ...

Juve, Chiesa resta un dilemma. Le voci di mercato e quelle di rinnovo, cosa sta succedendo Calciomercato.com

È iniziata ufficialmente l’era Giuntoli. Una nuova figura di spicco in dirigenza per inaugurare un nuovo ciclo, che dalle parti della Continassa si augurano possa quantomeno ricalcare quello iniziato ...Tante le date che i tifosi hanno già segnato sul calendario. A cominciare dal derby. Andata all'ottava giornata, l'8 ottobre allo Stadium, ritorno al Grande Torino il 14 aprile, alla 32.a giornata.