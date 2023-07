Johnny lo zingaro condannato a 3 anni e 4 mesi per evasione

Giuseppe Mastini, aliaslo, è stato condannato oggi dal Tribunale di Sassari a 3 anni e 4 mesi per evasione. Mastini, che in aula era difeso dall'avvocato Silvio Toccafondi, sta scontando un ergastolo e il 5 ...Mano pesante della pm Enrica Angioni nei confronti dei quattro imputati accusati di avere avuto un ruolo determinante nell'evasione di Giuseppe Mastini, aliaslo, l'ergastolano sparito dal carcere di Bancali il 5 settembre del 2020 al termine di un permesso premio in una casa famiglia diocesana. Mastini era stato riacciuffato dalla Squadra ...Giuseppe Mastini, conosciuto comelo, era sparito dal carcere di Bancali il 5 settembre del 2020 al termine di un permesso premio Di: Arianna Zedda La pm Enrica Angioni ha chiesto oggi 5 anni per Truzzu e Grabesu, 3 ...

