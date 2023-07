John Wick 4 | il regista svela il finale alternativo | molto meno ambiguo | criticato dal pubblico

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildi4, Chad Stahelski, hato il contenuto deldel film bocciato dagli spettatori che hanno preferito una versione più ambigua. Ildi4, ha rivelato che il film con Keanu Reeves aveva undaldurante le proiezioni test tanto da spingere il team creativo a porre rimedio. Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere suldi4 In una nuova intervista con la rivista Empire, Stahelski ha confermato di aver ...