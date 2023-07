(Di giovedì 6 luglio 2023) Il virus tropicale riscontrato in un giovane rientrato dall’estero. Il Comune delle Marche, per precauzione, ha disposto l'immediata bonifica da zanzare in un raggio di 200 metri dalla casa dell’uomo

Caso di dengue a, in provincia di Ancona,in un un giovane rientrato da un viaggio all'estero. L'uomo ha soggiornato nella propria abitazione e le sue condizioni sono in netto miglioramento. Il ...Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Territoriale ha informato il Comune diche è statoun caso di Dengue (malattia infettiva tropicale), riguardante un giovane jesino rientrato da un viaggio all'estero. Tale soggetto ha soggiornato nella propria abitazione di ...Quella di Rovigo, grazie all'autopsia, hache il cadavere è di una donna giovane , tra i ... Andreea Rabciuc, di origine romena, viveva aed è campionessa di tiro a segno. La Procura di ...

Jesi, accertato un caso di dengue: in città parte la disinfestazione la Repubblica

Al via stanotte il trattamento in un raggio di 200 metri dall'abitazione del ragazzo. Le sue condizioni sono fortunatamente in miglioramento.Caso di dengue a Jesi, in provincia di Ancona, accertato in un un giovane rientrato da un viaggio all'estero. L'uomo ha soggiornato nella propria abitazione e le sue condizioni sono in netto miglioram ...