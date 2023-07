Jason Blum ammette | Dico di non credere ai fantasmi | ma ne ho visto uno

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il produttore, durante la promozione di Insidious: La Porta Rossa, ha ammesso di averun fantasma nella vita reale., promuovendo il film Insidious: La Porta Rossa di cui è produttore, ha condiviso la sua esperienza con i. Rispondendo alle domande di TheWrap, il filmmaker ha infatti svelato che di solito dice di nonalle esperienze sovrannaturale, anche se nella vita reale è convinto di averne visti. Il racconto del produttoreha raccontato: "Ho avuto solo un'esperienza con qualcosa di sovrannaturale. Circa 30 anni fa vivevo in un seminterrato di un negozio a Crosby Strett, a Manhattan. Pagavo 300 dollari al mese per stare a Manhattan, ed era piuttosto fantastico. Ho avuto un ...

, promuovendo il film Insidious: La Porta Rossa di cui è produttore, ha condiviso la sua esperienza con i fantasmi . Rispondendo alle domande di TheWrap , il filmmaker ha infatti svelato ...Mentre era impegnato nella promozione di Insidious 5 , il produttoreha potuto confermare che passerà un po' di tempo prima di vedere un nuovo capitolo, in quanto il franchise andrà in pausa. " Fareste meglio a vedere questo Insidious, perché sarà l'ultimo!" ...Oltre che co - showrunner, il creatore della serie Aaron Mark è anche produttore esecutivo con Dara Resnik, Daphne Rubin - Vega,, Chris McCumber, Jeremy Gold e Chris Dickie per Blumhouse ...

Insidious 5, Jason Blum conferma: "Per un po' il franchise andrà in ... Movieplayer

Il produttore Jason Blum, durante la promozione di Insidious: La Porta Rossa, ha ammesso di aver visto un fantasma nella vita reale.Il CEO di Blumhouse vede un grande potenziale negli adattamenti dei videogiochi e sta attualmente cercando di adattarne altri.