IV | Renzi scrive ad Assemblea “Il nostro spazio è destinato a crescere”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono sempre più convinto che lopolitico che si apre davanti a noi sia”. Loil presidente di Italia Viva, Matteo, in una lettera inviata ai membri dell'nazionale del partito. “Le tensioni nella destra radicale, le divisioni della sinistra populista, la debolezza dei riformisti di entrambi gli schieramenti ci confermano nella convinzione di una possibilità straordinaria non tanto per noi come Italia Viva ma per tutti quelli che generosamente provano a costruire un'alternativa unitaria a questi due schieramenti –l'ex premier -. Insomma: non è il momento di rinchiudersi nel guscio ma di provare a dare un tetto a tutti i riformisti italiani ed europei. Noi continueremo a farlo con tenacia e ...