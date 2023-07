Italia U19 | Dellavalle | «Il Portogallo è forte davanti Non li temiamo»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lorenzo, difensore della Juventus Primavera e dell’U19, ha parlato a Tuttosport in vista della gara contro ilLorenzo, difensore della Juventus Primavera e dell’U19, ha parlato a Tuttosport in vista della gara contro il. Le sue dichiarazioni: «Ci siamo preparati al meglio, la concentrazione è massima. Le difficoltà maggiori per noi arriveranno dalla loro batteria di attaccanti, sappiamo che sono molto bravi. Di conseguenza dovremo essere molto bravi anche noi, a partire dagli attaccanti fino al portiere, per difendere tutti insieme. In questo modo potremo farcela senza problemi. Hugo Felix? Sì, lo conosciamo bene, ma siamo tranquilli in difesa. Sappiamo come si muove e quali siano le sue caratteristiche. Ma noi conosciamo ...

Portogallo-Italia si sfideranno oggi, giovedì 6 luglio 2023 alle ore 18. Dopo il netto successo per 4 - 0 all'esordio contro i padroni di casa di Malta, gli Azzurrini scenderanno in campo al Centenary. Anche i lusitani provengono da una vittoria, quella contro la Polonia (2 - 0).

Dopo il rotondo successo dell'esordio contro Malta (4-0), l'Italia Under 19 torna in campo oggi pomeriggio, a partire dalle 18:00, contro il Portogallo per la seconda giornata del gruppo ...Europei U19, si accende la sfida: stasera va in scena Portogallo - Italia. Gli Azzurrini sperano di poter accedere alle semifinali con un turno di anticipo.