Italia - Egitto | telefonata Meloni - El Sisi | focus relazioni bilaterali e migranti

(Di giovedì 6 luglio 2023) Conversazione telefonica oggi tra la presidente del Consiglio Giorgiae il presidente egiziano Abdel Fattah El. Al centro del colloquio, afferma in una nota un portavoce egiziano, i legami ...

Conversazione telefonica oggi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi. Al centro del colloquio, afferma in una nota un portavoce egiziano, i legami ...approfondimento Ucraina, stop russo a navi grano: le conseguenze per l'FOTOGALLERY Continua ... c'è l', che ne compra 3,62 milioni di tonnellate l'anno, mentre il secondo posto va all'...... Francia, Grecia,, Portogallo, Spagna) e a sud verso quattro Paesi nordafricani (Algeria,, Marocco, Tunisia). Alcatel Submarine Networks e l'italiana Elettra Tlc si occuperanno ...

Unido: accordi al Cairo con Egitto e Italia su cotone e rifiuti OnuItalia

Al centro del colloquio, afferma in una nota un portavoce egiziano, i legami bilaterali e gli ultimi sviluppi su una serie di questioni, in particolare "la ...Il ministro dell’Istruzione superiore dell’Egitto, Ayman Ashour, sta discutendo della possibilità di istituire in Egitto le sedi di due atenei italiani: l’Università degli studi della Campania Luigi V ...