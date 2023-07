Isola dei Famosi | Gian Maria Sainato | Sono pansessuale ma molta gente non sa cosa vuole dire

Gian Maria Sainato al Grande Fratello Vip dopo l'Famosi 2023 L'ex naufrago, intervistato da FanPage, ha spiegato il suo orientamento definendosi pansessuale. Gian Maria Sainato verso il Grande Fratello svela il suo orientamento C'è stato ...Marco Mazzoli ha avuto un malore nel corso della diretta dello Zoo di 105 . Il vincitore dell'Famosi 2023 ha raccontato ai followers cosa gli è successo: "Mai provato tanto dolore in vita mia" . Malore per Marco Mazzoli costretto ad abbandonare la diretta Ma cosa è successo a Marco ...Gian Maria Sainato parla del suo orientamento sessuale e non solo. L'ex naufrago de L'Famosi 2023 si svela in una lunga intervista per Fanpage.it, dove ripercorre la sua esperienza in Honduras, scagliandosi contro Ilary Blasi e gli opinionisti, e svela anche un segreto legato ...Dopo Karina Cascella, anche Guendalina Tavassi ha commentato l'uscita di scena di Barbara D'Urso da Mediaset. Intervistata da Fanpage, la simpatica opinionista romana ed ex naufraga de L'Isola dei Fam ...La telenovela sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava conclusa. Ma la "sanguinosa" separazione tra i due continua a vivere continui colpi di scena.