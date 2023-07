Isidea propone dieci nomi di donne per la toponomastica di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazionedi, a firma di Rito Martignetti. Di seguito il testo della proposta relativa alla: Grazie ad una misera percentuale del 4%,ha conquistato in un sol colpo tre maglie nere nell’aggiornata “mapping diversity”: a livello locale, regionale ed europeo. Solo 26 su 600 strade cittadine, infatti, portano il nome di una donna, mentre gli uomini possono vantare 357 intitolazioni. Ultimamente, poi, si è registrata una vera e propria “deriva politica”, con generose dedicazioni a ex parlamentari, sempre a sesso unico. Per evitare nuove e spericolate giustificazioni, ricordiamo che la Storia diè ricca di personalità femminili meritevoli di trovare un posto anche nella ...