Ischia | il Faro Punta Imperatore diventa un resort

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAttivo sull’isola d’da 132 anni, è tra i fari più antichi del Mediterraneo: 164 metri d’altezza, i suoi due fasci di luce bianca ogni 15 secondi arrivano a 22 miglia nautiche di distanza orientando la navigazione. Inizia l’8 luglio la nuova vita dela Forio, uno degli undici di proprietà dello Stato italiano le cui concessioni furono messe a bando nel 2015 tramite l’agenzia del Demanio. La società tedesca Floatel GmbH, specializzata nella valorizzazione di fari in tutta Europa, se ne è aggiudicata nel 2016 la gestione per 50 anni, realizzando nella struttura il suo primo hotel italiano. Con solo quattro stanze per un massimo di otto ospiti e un ristorante gourmet aperto alla clientela esterna (60 posti) chiamato Lucì, in omaggio alla storia del luogo e alla prima ...