Io l' erede di Rossi? Marco Bezzecchi confessa | Chi sono davvero

(Di giovedì 6 luglio 2023) La MotoGP si concede una piccola vacanza. Un mese di pausa estiva prima di tornare in pista il primo weekend di agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna in programma il 6 agosto a Silverstone. È l'occasione per trarre qualche bilancio. Tra le sorprese della stagione c'è senza dubbio. Terzo nel Mondiale, a -36 dal leader Bagnaia, il “Bez” ripercorre questa prima parte del suo 2023, puntando forte verso il finale di stagione. L'obiettivo che ti eri dato a inizio anno era vincere una gara e ce l'hai fatta già al secondo weekend, in Argentina, per poi conquistarne altre due. «Ti dico la verità, mi aspettavo di poter vincere ma non pensavo che sarebbe successo così in fretta. Però sapevo di poter essere tra i più veloci fin da subito». Ora quello che arriva è tutto di guadagnato o alzi l'asticella? «Il mio pmo ...