Intesa Sanpaolo e Simest promuovono lo sviluppo all’estero delle Pmi

(Di giovedì 6 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – L’internazionalizzazione, riconosciuta da sempre più aziende come leva determinante per la crescita, loe la competitività del proprio business, anche alla luceopportunità offerte dal PNRR, è al centro di Smart International Tour, progetto avviato nel 2020 dae che ha preso il via per la quarta edizione. Con oltre 1.500 PMI partecipanti alle precedenti edizioni, quest’anno Smart International Tour prevede la collaborazione di, la società del Gruppo CdP che dal 1991 sostiene la crescitaimprese italianeaffiancandole in ogni fase del processo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di apertura verso un nuovo mercato all’espansione attraverso investimenti diretti. Nel sistema ...

, al via la IV edizione di Smart International Tour in collaborazioen con SIMEST: l'obiettivo è lo sviluppo all'estero per le PMI Ha preso il via la quarta edizione di Smart ...... lo sviluppo e la competitività del proprio business, anche alla luce delle opportunità offerte dal PNRR, è al centro di Smart International Tour, progetto avviato nel 2020 dae che ...Al via la tournée italiana Al Vittoriale prende avvio la tournée italiana dell'Orchestra dell'Accademia, resa possibile grazie al sostegno di, che vedrà impegnati i giovani musicisti ...Vittima del raggiro un pensionato sandonatese che è stato distratto da una donna mentre un complice ha sottratto all’uomo lo zaino con il denaro ...Da banche ok ad allungare scadenze mutui a tasso variabile. Cosa ha detto Intesa SanPaolo e come si sta muovendo UniCredit Intesa Sanpaolo e Unicredit raccolgono l’invito del governo Meloni ad ...