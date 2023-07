Interrogati i genitori di Kata Video al setaccio | cosa cercano gli investigatori

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Millecinquecento telecamere. Che coprono l'intera città di Firenze. Immagini insignificanti per molti, che potrebbe portare ad una svolta in un caso tanto delicato quando complicato per i carabinieri. E per la procura. Idi, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa lo scorso 10 giugno, sono stati nuovamente. Hanno guardato, con scrupolosa attenzione, quelle registrazioni che, in precedenza, gli inquirenti aveva selezionato per loro. A caccia di un indizio, anche minimo. Magari quei congegni elettronici hanno inquadrato una persona con la quale, anni fa, c'è stata una discussione. Forse banale, ma, chissà, che ha scatenato una reazione inaspettata. Oppure un adulto che non faceva parte dei centotrenta che vivevano all'interno dell'ex hotel Astor, ma che spesso passeggiava nei dintorni della struttura ...