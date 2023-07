Inter | UFFICIALE | Skriniar al PSG

... che in un comunicatoha specificato che si è anche 'ottemperato, anticipando il ... f.c.) CATANZARO Acquisti Brignola (a, Benevento, risc.); Veroli (d, Cagliari, p); Pompetti (c,. def.35 Il Paris Saint - Germain annuncia l'ingaggio di Milan Skriniar dall'. Il difensore slovacco (classe 1995 ex Sampdoria) arriva a parametro zero dal club nerazzurro, con cui era in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno. Skriniar ha firmato un contratto per le ...Il calciatore arriva dall's parametro zero con un accordo firmato a gennaio ma rivelato solo ...farà scattare la clausola rescissoria col Napoli È l'ultimo passo prima dell'annuncio. ...

Inter, UFFICIALE il rinnovo di Bastoni | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Sono giornate di ufficialità e di novità importanti sul fronte del mercato, in Italia e non solo: ieri l'Inter si è rivelata più che mai attiva - tra Frattesi e due rinnovi cruciali come quelli di ...Parigi, 6 lug. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Milan Skriniar è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il 28enne difensore slovacco lascia l’Italia dopo 7 anni e mezzo (di cui sei trascorsi con ...