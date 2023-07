Inter su Trubin? Il ds dello Shakhtar | ' E' il portiere del futuro Pronto per l' Italia | ma ci vuole cifra top'

L'potrebbe prepararsi a trovare un nuovo portiere, dopo che Andrè Onana potrebbe essere ceduto all'estero, con lo United in prima fila. Uno dei tanti profili seguiti sarebbe Anatolij, ......ha offerto all'45 milioni di euro per accaparrarselo. Quindici in meno di quanti richiesti dal club di viale della Liberazione, che in caso di addio di Onana si butterebbe su Anatolij, ...Ecco perché, dopo aver perso Vicario che sembrava la prima validissima scelta, l'non deve sbagliare il nome del nuovo portiere, tra i tanti sotto osservazione. Dal favoritodello ...

César Azpilicueta è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atletico de Madrid. "Il difensore navarrese ha superato la relativa visita medica a Vithas e poi si ...Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra Inter e Manchester United per Andre Onana. Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, infatti, il portiere camerunense è sempre più vic ...