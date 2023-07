Inter | ora tutto su Lukaku

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo Frattesi e Thuram l’obiettivo dell’e di Piero Ausilio è quello di andare in missione per riportaread Appiano Gentile Dopo Frattesi e Thuram l’obiettivo dell’e di Piero Ausilio è quello di andare in missione per riportaread Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga è la priorità per completare l’undici titolare della squadra di Inzaghi.

...inglesi con prima il Chelsea eil Manchester United intenzionate a presentare un'offerta per strapparlo ai nerazzurri soltanto un anno dopo il suo arrivo a Milano a parametro zero. Per l'l'...Su quale potrà essere la destinazione: "L'è una possibilità concreta: le trattative fra i due club ci sono, con noi perno ma siamo pronti a muoverci". Poi: 'tutti aspettano che noi venderemo Parisi Lui è al 90% ... Infine su Vicario: ' L'mi ha chiamato fino all'ultimo giorno disponibile, ma avevamo già ...

Inter, Frattesi è a Milano: terminata la prima parte delle visite mediche Sky Sport

Fabbian è molto apprezzato in Serie A. Il baby centrocampista dell’Inter nell’ultima stagione ha giocato in Serie B con la Reggina. Partirà così come un esubero IN USCITA - Fabbian lascerà l’Inter ma ...L'Inter continua a sondare il mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi per Inzaghi. Nel mirino c'è un Campione d'Europa.