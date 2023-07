Inter | l'annuncio UFFICIALE | ecco Frattesi! Cifre e stipendio | tutto sull'affare

"Per me è stata una scelta semplice da fare". Sono le prime parole di Milan Skriniar da giocatore del Paris Saint Germain, dopo l'della firma dell'ex. Sui social i suoi ex tifosi non si sono trattenuti da critiche, attacchi, e anche insulti, ma Skriniar, in scadenza di contratto e da tempo fuori squadra per un ......che a breve verrà fatto l'. Se abbiamo parlato anche di Pereyra Diciamo che è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni per l'. ...... sono stato qui per gli ultimi dettagli e penso che a breve verrà fatto l'ufficiale '. Ha esordito così Federico Pastorello , che nel pomeriggio di giovedì ha incontrato l'per definire ...

Inter, Pastorello: "Tutto ok per rinnovo De Vrij, a breve l'annuncio. Piace anche Pereyra" Sky Sport

Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato del club nerazzurro La prima lunga trattativa del calciomercato estivo è ufficialmente conclusa: Davide Frattesi è un nuovo ...Mancano pochi minuti all'ufficialità di Frattesi ma intanto l'Inter stuzzica i tifosi e lo fa con un post social ...