Inter | Inzaghi ha un problema | non sa ancora chi saranno i portieri

Sfumata la trattativa per il ritorno di Davide Frattesi, ormai nuovo acquisto dell'Inter di Simone Inzaghi (la Roma che vantava il 30% sulla rivendita incasserà 9.6 milioni di euro oltre a 1.5 nel ...Gli acquisti di Davide Frattesi e Marcus Thuram non andranno a cambiare l'assetto tattico dell'Inter di Simone Inzaghi, che anche nella prossima stagione insisterà nel 3 - 5 - 2 . Tuttavia l'arrivo del centrocampista del Sassuolo e dell'attaccante francese ex Borussia Moenchengladbach ...

Inter, due problemi grossi per Simone Inzaghi: ecco che cosa rischia Liberoquotidiano.it

L’Inter, con la probabile cessione di Onana, dovrà acquistare due portieri da inserire nella rosa di Inzaghi della prossima stagione. A quel punto l’Inter dovrà pescare non uno, ma due portieri sul me ...Si allenava duramente, per quanto concesso e possibile per via delle ristrettezze, anche durante la pausa dovuta alla pandemia – spiega il tecnico di Marsala, che ha guidato il nuovo acquisto ...