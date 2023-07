Inter | il mercato fa sognare Inzaghi | Napoli avvisato per lo Scudetto

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si preannuncia un’estate rovente in casacon ilche la farà da padrona e che ha già regalato i primi colpi a Simone. Dopo una stagione non particolarmente brillante per quanto riguarda il campionato, la formazione nerazzurra si candida come avversaria principale delper lo, grazie al lavoro della dirigenza L'articolo proviene da Il Difforme.

... alla dichiarazione dell'accordo del giocatore con l', 'nostri' hanno dichiarato 'Frattesi non ... Parliamoci chiaro: s iamo appena all'inizio delestivo, anche se mancano solo 5 giorni al ...... 'Hai ragione, ilè stato vincente. Una felice convergenza di talento e… fortuna: ... Poi, serve anche un po' di fortuna: non succede tutti gli anni che Juve, Milan,ecc. stentino ...Commenta per primo Proseguono le mosse dell'sule prosegue la giornata di incontri nella sede di viale della Liberazione. Dopo Minieri e Vigorelli è arrivato il turno anche di Federico Pastorello , che all'uscita ha parlato ai ...Addirittura per Frattesi, dopo un ultimo e tardo disperato tentativo di inserirsi nella trattativa, alla dichiarazione dell’accordo del giocatore con l’Inter, "nostri" hanno ... siamo appena ...Il portiere dell’Inter, André Onana, gela i tifosi nerazzurri con una storia su Instagram. “Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine. Mai prendere in giro nessuno”, scrive l’estremo difensore ...