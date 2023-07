Inter | Frattesi | «Voglio vincere qualche trofeo | ci metterò impegno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Le parole di Davide, centrocampista fresco di firma con l’: «Quando si è presentata l’opportunità non ci ho pensato un attimo» Davideè un nuovo giocatore dell’: il centrocampista italiano si è raccontato in un’vista esclusiva ai microfoni diTV, dove ha dimostrato tutta la sua determinazione per l’inizio di questa nuova avventura. LA SCELTA – «Basta guardarsi intorno per capire l’importanza di questo Club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato contro l’e sono rimasto davvero colpito dallo stadio e dai tifosi. Per me è un fattore molto importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità» AMBIZIONI – «Sicuramente spero di...