Inter | D'Ambrosio verso la Lazio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Laè in trattativa con il difensore Danilo D'(classe 1988 ex Torino), libero sul mercato degli svincolati dopo aver...

... Frattesi e Bisseck al posto di veterani come Dzeko, Brozovic e D'. Poi c'è la questione Onana. 'L'offerta dal Manchester United è finalmente arrivata ma l'ha rifiutato perché 45 ......voluto fortemente l'. Ogni tanto dobbiamo fare dei sacrifici ma abbiamo acquistato due giovani molto importanti che ci daranno una grossa mano. Però vorrei anche ringraziare Brozovic, D',...Prima di tutto vorrei ringraziare Brozovic, D', Dzeko, Gagliardini, Bellanova , tutti ... Lo ha detto Javier Zanetti, vice presidente dell', in occasione della cerimonia di premiazione ...Davide FRATTESI è un giocatore dell'Inter . Il centrocampista della nazionale e ormai ex del Sassuolo ha firmato con i nerazzurri che hanno ...La Lazio lavora per raggiungere l'accordo con lo svincolato D'Ambrosio: fissato un incontro a inizio della prossima settimana ...