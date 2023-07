Inter | clamoroso Trubin | il portiere ucraino gufa la cessione di Onana su Instagram

E se questa non è una chiara ammissione in merito alla trattativa tra lui e l', poco ci manca. Anzi, con un tale commento, Trubin rischia addirittura di dare la sensazione di quello che non ...... durerà solamente un anno l'avventura di Ivan Perisic alla corte del Tottenham, con l'expronto ad un ritornoin Croazia. Sull'esterno ci sarebbe forte l'interesse dell'Hajduk Spalato,...ritorno all'orizzonte: Marco Verratti potrebbe tornare in Italia e in Serie A c'è una doppia pista aperta Marco Verratti sta valutando concretamente l'ipotesi di tornare in Italia per ...

Inter, clamoroso Trubin: il portiere ucraino gufa la cessione di Onana ... Calciomercato.com

Potrebbe chiudersi dopo una sola stagione l'esperienza del croato al Tottenham: si parla con insistenza di un approdo all'Hajduk Spalato.Potrebbe durare solo un anno l’avventura di Ivan Perisic in Premier League. Il giocatore croato aveva manifestato interesse per un clamoroso ritorno all’Inter nei mesi scorsi, ma sembra che il suo fut ...