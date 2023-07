Inghilterra U21-Spagna U21 | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si avvicina l’atto finale degli Europei Under-21, con le finalistepronte a darsi battaglia. Sabato 8 luglio alle ore 18:00, all’Adjarabet Arena di Batumi, in Georgia, si assegnerà il vincitore dell’edizione 2023. Di seguito lediU21-U21, insu. I Tre Leoni vanno alla ricerca della terza affermazione nella storia, dopo aver conseguito il titolo per due anni consecutivi nel 1982 e nel 1984. Da quel momento in poi, un secondo posto nel 2009 e una sconfitta con un secco 4-0 in finale contro la Germania, detentrice del trofeo. Cammino piuttosto agevole per gli inglesi, che hanno chiuso il Gruppo C a punteggio pieno e si sono ...