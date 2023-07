Informativa Santanchè | LIVE | “Non ho ancora ricevuto avviso di garanzia”

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’al Senato della ministra del Turismo Danielaè iniziata alle 15. La ministra ha detto la sua versione dei fatti riguardo a quanto emerso dall’inchiesta di Report del 19 giugno “Open to fallimento”. Le accuse riguardano la gestione delle due aziende Visibilia e Ki groups, in cui ci sarebbero dipendenti non pagati, problemi con i fornitori, Tfr non erogati L'articolo proviene da Il Difforme.

...ho chiesto al presidente della Camera di convocare una capigruppo per calendarizzare l'della ministra. In quell'occasione il ministro Ciriani ci ha riferito dell'intenzione di...... alle ore 15, nessun avviso di garanzia ", ha ribadito, all'uscita dall'evento sul Pnrr organizzato dall'Anci, dopo averlo precisato anche ieri nel corso dell'in Aula al Senato. ......dal presidente Giuseppe Conte in una conferenza stampa al termine dell': "Noi riteniamo che non ci siano le condizioni affinché il made in Italy sia rappresentato dalla ministra. ...