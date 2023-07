Individuati gli hotel dove la mafia voleva coinvolgere la ' ndrangheta nella strategia stragista

(Di giovedì 6 luglio 2023) AGI - Dopo gli attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, esponenti siciliani di Cosa nostra avrebbero proposto alla 'calabrese l'adesione alla cosiddetta "" portata avanti in quel periodo. E uno o più di questi incontri, secondo quanto testimoniato nel corso degli anni da diversi collaboratori di giustizia, sarebbero avvenuti negli alberghi sequestrati stamane dalla Guardia di finanza di Catanzaro. In particolare gli incontri sarebbero avvenuti in un complesso alberghiero del Vibonese. L'operazione ha portato al fermo di 4 persone e al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni e mezzo di euro. Una circostanza che, sottolinea la procura del capoluogo calabrese, conferma indirettamente "la rilevanza delle aziende sequestrate".

In particolare gli incontri sarebbero avvenuti in un complesso alberghiero del Vibonese. L'operazione ha portato al fermo di 4 persone e al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni e mezzo di euro.

Gli incontri, organizzati dopo gli attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sarebbero avvenuti nel Vibonese. Nell'operazione arrestate 4 persone, sequestrati beni per 11,5 milioni di euro.