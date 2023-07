Incidente per ex tronista di Uomini e Donne | corsa in ospedale | “Priva di sensi | c’era tanto sangue”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 6 luglio 2023) In queste ore, un’exdiha avuto uned è finita in. La protagonista di questo drammatico avvenimento è Ludovica Valli. La ragazza ha raccontato tutto quello che le è accaduto in maniera anche piuttosto dettagliata. Naturalmente, la giovane ha spettato di riprendersi prima di mostrarsi sui social, anche L'articolo proviene da KontroKultura.