Incidente in moto | architetto muore durante l' operazione d' amputazione della gamba

(Di giovedì 6 luglio 2023) È morto oggi all' ospedale Barone Romeo di Patti l'Giovanni Cipriano , 66 anni. Ilciclista era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per amputare lasinistra, dopo lo ...

È morto oggi all' ospedale Barone Romeo di Patti l'architetto Giovanni Cipriano , 66 anni. Il motociclista era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per amputare la gamba sinistra, dopo lo ...Per questo un automobilista è ricercato dalla Polizia locale che ha già visionato le telecamere disponibili nelle immediate vicinanze della zona e ha parlato con la vittima dell'. L'episodio ...Il mezzo agricolo, rimasto in, ha proseguito la marcia e la trincia, agganciata alla parte ...a soccorrerlo sono stati i familiari la cui abitazione è a poca distanza dal luogo dell'. Lo ...

Incidente stradale a Giampilieri marina, auto contro moto: grave un ragazzo MessinaToday

È morto oggi all'ospedale Barone Romeo di Patti l'architetto Giovanni Cipriano, 66 anni. Il motociclista era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per amputare la ...Schianto tra un'auto e una moto: un 17enne in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 di ieri in via Lombardia ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Le cause dell'incidente ...