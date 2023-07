Incidente a Mercogliano | la versione dell’investitore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiungono aggiornamenti sulla vicenda accaduta nel pomeriggio di ieri a, ove un bambino in bicicletta è stato investito da uno scooter. Inizialmente la dinamica avrebbe portato a pensare che l’investitore fosse scappato senza prestare soccorso, invece stamane, il suddetto avrebbe telefonato al sindaco, Vittorio D’Alessio, per spiegare come era andato realmente l’accaduto. Il giovane all guida dello scooter avrebbe riferito al Primo Cittadino che il bambino era sbucato all’improvviso, e che lui non era stato in grado di evitarlo ma, ha tenuto a puntualizzare, che lo ha soccorso ed accompagnato a casa. Le forze dell’ordine stanno comunque continuando le indagini per stabilire la reale dinamica della vicenda, intanto il bambino ha trascorso una notte in Ospedale e, non avendo riportato traumi, sarà dimesso nella giornata di ...