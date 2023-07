Incendio a Milano | a fuoco tre piani di un palazzo nel quartiere Baggio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Unè divampato in undel. Un appartamento di uno stabile nel quale sono in corso lavori di rifacimento del cappotto termico ha presoin via Valle Antrona. Poi le fiamme si sono estese su tre. I pompieri sono intervenuti con 14 mezzi. Le fiamme sono state domate. Non risultano feriti. Si indaga sulle cause. Il rogo si è sviluppato, verso l’una e trenta, in un alloggio agli ultimiin unin via Valle Antrona nel: non è ancora chiaro se la casa interessata è all’ottavo piano e l’si sia esteso al nono e al settimo piano o invece sia al nono e le fiamme si siano poi sviluppate nei due ...

Le fiamme nel cuore della notte.nella notte tra mercoledì e giovedì a, teatro di un rogo che si è verificato nel condominio al civico 5 di via Valle Antrona, in zona Baggio. Stando a quanto finora riferito dalla ...Unè divampato in un palazzo del quartiere Baggio a. Un appartamento di uno stabile nel quale sono in corso lavori di rifacimento del cappotto termico ha preso fuoco in via Valle Antrona. ...Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri a Pietra Ligure dove unha interessato, per cause da accertare, un alloggio in Viaal momento vuoto. Il rogo è stato domato dai pompieri, sul posto i soccorsi medici e i Carabinieri che si sono occupati dei ...

Incendio a Milano, fiamme in un palazzo: evacuate 80 persone, 10 mezzi dei pompieri al lavoro MilanoToday.it

Milano, 6 luglio 2023 - Un incendio è divampato, la scorsa notte, alla periferia di Milano in un appartamento di uno stabile nel quale sono in corso lavori per il rifacimento del cappotto termico. Le ...Un incendio è divampato, la scorsa notte, alla periferia di Milano in un appartamento di uno stabile nel quale sono in corso lavori per il rifacimento del cappotto termico. (ANSA) ...