Inaugurato ponte sul Danubio in Romania | il secondo più lungo in Ue

(Di giovedì 6 luglio 2023) Le due sponde delnel Sud-Est dellasono collegate da oggi dal nuovodi Braila, il piùdel Paese con i suoi 1.975 metri complessivi e "ilsospeso piùdell`Europa continentale, con campata centrale di 1.120 metri". L`opera, realizzata da un consorzio internazionale guidato da Webuild, come riporta un comunicato, è stata inaugurata oggi alla presenza del presidente dellaKlaus Iohannis, della commissaria europea per i Trasporti Adina-Ioana Valean, del sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, accompagnato dall`ambasciatore italiano a Bucarest Alfredo Durante Mangoni, e dall`amministratore delegato di Webuild Pietro Salini."Dopo l`inaugurazione di due nuove stazioni della ...

L’opera, realizzata da un consorzio internazionale guidato da Webuild, è stata inaugurata oggi alla presenza del Presidente ... sociale e territoriale dell’Unione. Con il ponte si apre una nuova via ...L’azienda milanese ha consegnato il Ponte di Braila, il più lungo del Paese e il secondo sospeso più lungo dell'Europa continentale. Nel consorzio di imprese anche Fincantieri ...