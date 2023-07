In Senato l’informativa della Santanché | solidarietà dei ministri in chat Preoccupa notizia “avviso”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 6 luglio 2023) Inl'informativaministra del Turismo dopo l'inchiesta di Report che ha coinvolto le sue aziende. "Una campagna di vero e proprio odio" e la volontà di difendere "il mio onore e anche quello di mio figlio, trascinato senza motivo in questa polemica", in sintesi, lo spiritostrategia difensiva di Daniela Santanchè. "Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcundi garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi", ha sottolineato l'esponente del governo Meloni, evidenziando che "a fronterichiesta di alcuni gruppi di opposizione e dico alcuni e non tutti, ho subito dato la disponibilità a riferire cosa che qualcuno considera ha anche considerato eccessiva". "Contro di me strumentalizzazione" "Contro di me ...