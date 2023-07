(Di giovedì 6 luglio 2023) Una misura pensata per sostenere un gran numero di, la novità è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è pertanto definitiva. Vediamo di che cosa si trattadihanno attraversato, più di altri, anni difficili a causa della pandemia di Covid. Ma nonperché la loro attività è già di per sé molto complicata, con orari difficili ed intensi, tra straordinari enotturno. Proprio per loro è stata pensata una misura ad hoc che vada a sostenerli. InunperCon la prima finalità di garantire a questeuna stabilità occupazionale in un settore nel quale non è sempre così facile mantenere il ...

...adesso è arrivata a 22 milioni di eurocompresi (18 milioni di parte fissa e 4 di): una ... Sarebbe anche il secondodal Chelsea dopo quello di Loftus Cheek. Ma i movimenti in attacco ......adesso è arrivata a 22 milioni di eurocompresi (18 milioni di parte fissa e 4 di): una ... Sarebbe anche il secondodal Chelsea dopo quello di Loftus Cheek. Ma i movimenti in ...Come cambiano gli affitti case con riforma fisco indal Governo Meloni sia per proprietari che inquilini Tra revisione delle aliquote Irpef, riordino di detrazioni e, modifiche per Ires, Irap e Iva, la nuova riforma del fisco prevede ...

In arrivo il bonus lavoro, non è per tutti: lo riceveranno solo alcune ... Grantennis Toscana

Per ora si va avanti a offerte "verbali". Dopo un primo approccio da 40+5 milioni, l'Inter fa sapere di poter dare il via libera oltre i 50 ...Continua la settimana dei rinnovi in casa Lazio. Un altro spagnolo infatti, stavolta Luis Alberto, ha messo la firma su un prolungamento di due stagioni, perciò fino al 2027, a 3,5 ...