Immobili | Roma al palo | investimenti di Milano sono il triplo

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. (Labitalia) -è da tempo la città italiana di gran lunga più attrattiva per gli investitoriari istituzionali " in prevalenza stranieri - seguita a distanza da. Su ...

...degli operatori immobiliari infatti è che Milano ormai abbia raggiunto alti livelli di saturazione immobiliare per cui l'attenzione degli investitori oggi è rivolta adove la riserva di...... stiamo cercando nuovidove replicare questa sinergia. Se rimanessimo a Milano non ... lo chef vivente più premiato dalla Rossa (con 14 stelle Michelin) per il suo nuovo hotel Romeoin ...L'indicazione del prefetto diè chiara: liberare gli appartamenti occupati illegalmente. Le operazioni vanno avanti da ... ndr), sono stati riallocati negliliberati in precedenza, ...ROMA (cronaca) - I militari frascatani hanno collaborato con i colleghi della Stazione Roma Tor Bella Monaca ilmamilio.it - nota stampa Nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato ...Questa è la fotografia scattata da Gualtiero Tamburini (Senior Advisor di Nomisma) sul contesto economico della rigenerazione urbana, tema del ...