Immobili | Roma al palo | investimenti di Milano sono il triplo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. (Labitalia) -è da tempo la città italiana di gran lunga più attrattiva per gli investitoriari istituzionali – in prevalenza stranieri - seguita a distanza da. Su circa 12 miliardi di euro di operazioni in un anno (2022) la quota milanese supera normalmente il 40 % mentre quellana si aggira attualmente attorno al 13%. Tuttavia, le prospettive per la rigenerazione del patrimonioare dipositive. La generale valutazione degli operatoriari infatti è cheormai abbia raggiunto alti livelli di saturazioneare per cui l'attenzione degli investitori oggi è rivolta adove la riserva di ...