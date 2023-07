Ilary Blasi “in panchina” a Mediaset | sarà addio? Pier Silvio chiarisce | ecco cos’ha detto

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 6 luglio 2023)via da? Da settimane si rincorrono voci che vogliono la conduttrice via dalla rete e dalla conduzione de L’Isola dei Famosi a causa dell’insoddisfazione diBerlusconi. Le ultime scelte editoriali stanno facendo molto discutere, per questo, a tal proposito, si è espresso lo stesso amministratore delegato dell’azienda che ha chiarito i rapporti con i volti che potrebbero non essere riconfermati nelle sue reti da settembre. Le sorti diLa stessanei giorni scorsi, conclusa l’esperienza del reality, aveva ammesso che non avrebbe pensato al lavoro per almeno due mesi, ma le voci sulla sua epurazione continuano a rincorrersi. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva ...