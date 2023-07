Ilary Blasi | ecco la verità su Bastian | spunta una foto spinta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Altro che crisi. TraMuller va a gonfie vele. Lo dimostrano ledella vacanza di coppia in Brasile. Una, in particolare, mostra la coppia non resistere alla passione. Sotto la nota statua del Cristo Redentore, i due sono statigrafati mentre si baciano: lei in braccio a lui, con le gambe che si legano dietro la schiena, mentre lui l'abbraccia e la tiene stretta. Nessuna crisi come si era vociferato qualche giorno fa, quando gli scatti pubblicati dalla conduttrice dell'Isola dei Famosi non mostravano alcuna presenza del nuovo compagno. Intanto prosegue la guerra con l'ex marito Francesco Totti.pare non abbia accettato l'"affidamento congiunto" dei Rolex. Così, tramite i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato ricorso ...