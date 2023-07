Il week-end al cinema | da “Raffa” a “Rido perché ti amo”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Arriva al”. Il film documentario, dedicato aella Carrà, approda nelle sale giovedì 6 luglio. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “ti amo”, con Paolo Ruffini, “Rodeo” e “Ponyo sulla scogliera”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 6 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Emily” (ore 20:45). ARENA SANTA LUCIA a Bergamo “Il Colibrì” (ore 21:30). ESTERNO NOTTE a Bergamo “Grazie ragazzi” (ore 21:30). UCIS a Orio al Serio “” (ore 18:45); “Insidious – La Porta Rossa” (ore 17:15, 20:20 e 22:45); “Lo Sposo Indeciso” (ore 22:25); “Ruby Gillman La Ragazza Con I Tentacoli” (ore ...

... gestire bene le gomme e avere un passo costante" , commenta Frederic Vasseur alla vigilia del GP di Gran Bretagna ( qui trovi gli orari del). "Sappiamo che Silverstone, uno dei tracciati ...Con il giorno dedicato alle conferenze stampa dei piloti si apre ufficialmente ildel Gran Premio di Gran Bretagna, undicesima prova del Mondiale di F1 2023. La Ferrari arriva a Silverstone con un rinnovato entusiasmo dopo la buona prova in Austria col podio di Sainz nella ...'È il Tiggì dei Ragazzi', realizzato con il Cfp Educo e la partecipazione di Bcc Agrobresciano è anche in Tv, su Èlive, canale 181., in coda alle edizioni di oggi del Tg e nei Tg del. È IL ...

Meteo Italia. Weekend, si afferma l'anticiclone africano, al via intensa ondata di caldo 3bmeteo

Cielo sereno per tutta la giornata, minima 21 gradi, massima 33. L'arrivo del caldo torrido è previsto da dopo pranzo quando i venti da nord a regime di brezza cambieranno provenienza puntando da sud ...L’Estate Eretina 2023 ha preso il via e ha iniziato ad animare le serate di Monterotondo. Il primo week end si prevede ricco. Giovedì 6 luglio spazio al cinema con la proiezione del film “Everything e ...