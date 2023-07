Il Villareal punge il Milan e ricorda quando Galliani si presentò per Musacchio dicendo che non avevano i soldi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilha individuato in Samuel Chukwueze il rinforzo adatto per la propria fascia destra d’attacco, ma il Villarreal sembra voler fare muro sulle cifre. Almeno 30 milioni di euro la richiesta, nonostante li contratto del classe 1999 sia in scadenza nel 2024, ma la dirigenza gialla si è detta non preoccupata della possibilità di perdere il calciatore a parametro zero. Infatti il presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha provocato ilparlando ad As endo la trattativa per il difensore argentino Mateo, pagato 8 milioni nel2017. «Non so se ilsia interessato a Chukwueze. Ma se l’interesse è lo stesso disono venuti per Mateo, con il dottorin testa, e hanno detto che non ...