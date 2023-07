Il testamento di Silvio Berlusconi | 100 milioni a Marta Fascina | 30 a Dell' Utri | e Mediaset

...nel 2018 con la candidatura a sorpresa in un collegio di Napoli È stata l'ultima compagna di... A Marta Fascina (reddito dichiarato nel 2022 di 101mila euro) nell'ex premier ha ..."Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". CosìBerlusconi , nel suoringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascin a e Marcello Dell'Utri , "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro ......, Paolo Berlusconi , secondo il testo reso noto dall'Ansa. Il messaggio ai figli 'Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me', si legge in un passaggio del...

Testamento Berlusconi, figli: "A nessuno il controllo solitario di Fininvest" TGCOM

Il mistero sul testamento di Silvio Berlusconi inizia ad essere svelato. Come previsto nessuna sorpresa ma piuttosto tante conferme. Il fondatore di Forza Italia e Mediaset ha deciso di lasciare la ...Una lettera con parole dolci e affettuose, da parte di un uomo che vedeva la fine avvicinarsi. Dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, emerge un retroscena su una ...