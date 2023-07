Il testamento di Berlusconi | Marina e Piersilvio controllano Fininvest | a Fascina 100 milioni

(Di giovedì 6 luglio 2023), che insieme raggiungono il 53 per cento delle quote. A Marta100di euro. Tutto il resto va in parti uguali ai cinque figli, oltre a qualche pensiero speciale per i suoi amici più cari. Ildi Silvioè scritto a mano, su un blocco note color giallo paglierino con l'intestazione di Villa San Martino di cui dà notizia in esclusiva l'Ansa. In aggiornamento

MILANO " Va a Marina e Pier Silvio , i primi figli di Silvio, il controllo congiunto della cassaforte di famiglia, la Fininvest. E' quanto disposto daldel fondatore di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno . Un'asciutta nota ...E' quanto si legge neldi Silvioche l'ANSA ha potuto visionare in esclusiva. Un legato di 100 milioni al fratello a Marta Fascina; a Marcello Dell'Utri uno di 30. "Per il bene ...Leggi anche Pier Silvio: "Non scendo in politica, non c'è emergenza" Palinsesti Mediaset, da Bianca Berlinguer a Myrta Merlino: le novità, il notaio: "Da me non ...

Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. E' quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi ...Finalmente, i dettagli del testamento più atteso d'Italia, quello di Silvio Berlusconi. Va a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i ...