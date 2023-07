Il testamento di Berlusconi | Fininvest a Marina e Pier Silvio

... corre Fineco (che ha registrato una raccolta netta di giugno a 765 milioni di euro) e scendono MFE A e MFE B (dopo che daldi Silvioè emerso che i figli Marina e Pier Silvio ...Il futuro della Fininvest è nelle mani di Marina e Pier Silvioa cui va la maggioranza dell'azienda di famiglia dopo la morte del padre, secondo quanto stabilito daldi cui sono stati diffusi i dettagli. I due figli della prima moglie del ...Ferlaino: "Il Cav continua a essere una figura centrale nel panorama culturale italiano" L'apertura deldi Silvioha scatenato web e social, generando nel giro di appena ...

Luigi, l’ultimo figlio di Silvio Berlusconi, non è presente nel terzo testamento. Ecco perché è una buona notizia per lui. Luigi Berlusconi non è citato nel terzo testamento del padre, ma non è una ...Come ormai tutti sanno, le ultime volontà di Silvio Berlusconi sono state affidate al notaio Arrigo Roveda, che per il cavaliere ha curato la creazione di Forza Italia e le pratiche del divorzio con ...