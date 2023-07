Il testamento di Berlusconi è stato letto agli eredi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildi Silvioieri, oggi diventerà pubblico. Per conoscere i dettdelle ultime volontà del leader politico e imprenditore, scomparso lo scorso 12 giugno, occorre attendere che il notaio Arrigo Roveda di Milano pubblichi l’atto presso la cancelleria del tribunale di Monza. Per ora, ne sono a conoscenza i cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, che si sarebbero collegati a distanza con lo studio del notaio, dove erano invece presenti due testimoni. In base i retroscena, il documento sarebbe di sole tre pagine: una di queste sarebbe dedicata alla compagna, Marta Fascina, come scrive La Stampa. L’impero del Cav. ha un valore stimato di sei miliardi di euro, quattro e mezzo passano dalla Fininvest, che ...

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 6 Luglio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani. • Aperto ildi B. Le ultime volontà del Cavaliere saranno rese note questa mattina. Non dovrebbero esserci sorprese • Daniela Santanché in Aula giura di non aver ricevuto avvisi di garanzia ma la ...

Le virgolette alla parola «moglie», quel legame che Silvio Berlusconi nelle ultime uscite pubbliche definiva con questo termine ma il diritto di famiglia no, l’hanno tenuta distante dalla liturgia del ...Aperto il testamento di Silvio Berlusconi. Il documento contenente le ultime volontà dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, custodito ...