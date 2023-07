Il testamento di Berlusconi e la lettera per Marta Fascina | «Diranno comunque che hai avuto troppo o troppo poco»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildi Silviodiventerà pubblico soltanto oggi. Ma al suo interno ci sarà, molto probabilmente, il tanto chiacchierato lascito per. E anche unaper lei, scrive oggi il Corriere della Sera. Ieri i cinque figli hanno conosciuto le volontà del padre rispetto al 20% dell’eredità in ballo. Le ultime volontà dell’ex Cavaliere sono state lette dal notaio Arrigo Roveda. Che aveva parlato di problemi burocratici alla base dei ritardi. Anche se nel frattempo erano spuntate alcune diffide da parte di sedicenti eredi. Oggi è atteso un comunicato. Che presumibilmente arriverà prima dell’apertura della Borsa. Perché Fininvest ha in pancia quote di MFE (Mediaset). Che a Piazza Affari vale 1,8 miliardi di euro. E un eventuale cambiamento del peso di ciascun figlio nelle ...

Milano Alle 16,35 di mercoledì 5 luglio ildi Silvioè stato aperto dal notaio Arrigo Roveda di Milano davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati e Carlo Rimini che assistono dal punto di vista legale i cinque ...Il lascito Nelle scorse settimane si era parlato ripetutamente del lascito per Fascina neldi. Le cifre ipotizzate andavano dai 100 ai 200 milioni di euro. Oltre a una delle ...L' apertura deldi Silviopresso lo studio del notaio Arrigo Roveda ha attirato l'attenzione di molti, in attesa di conferme su quanto si è ipotizzato nelle ultime settimane in merito alle ...

Nulla ancora è trapelato sull’apertura del testamento del Cavaliere. Il notaio non ha rilasciato dichiarazioni. Dovrebbe contenere una lettera per Marta Fascina e auspici sul futuro del partito. Ai fi ...Un patrimonio di quattro miliardi (circa) per cinque figli. E’ il valore degli attivi che passano ai cinque figli di Silvio Berlusconi. Oggi la comunicazione alla Consob sui nuovi assetti ...