“Il suono del suo dritto è incredibile” | social in fiamme per i colpi di Sinner a Wimbledon – Video

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Buongiorno daldi Jannik“: il giorno dopo la vittoria del 21enne altoatesino al secondo turno dicontro Diego Schwartzman, suirimbalzano idei punti più belli giocati dall’azzurro. Sull’erba londineseha messo in mostra il meglio del suo bagaglio tecnico: in particolare unche sembra tornato quello dei tempi migliori. “Ildeldi Jannikche lascia la racchetta è“, scrive l’account The Tennis Letter. Il punteggio contro l’argentino racconta di un match gestito con grande autorevolezza: 7-5, 6-1, 6-2. Certo, Schwartzman non è esattamente un osso duro sull’erba. Ma la speranza è cheabbia ritrovato ...

... dall'altra non fa perdere il lato emozionale per molti dato anche dalstesso dei motori. L'... Si tratta della prima ibrida plug - inmarchio, e anche una delle sue auto più potenti: ben 1015 ...Anche primaPrime Day 2023 , Amazon propone sempre ottimi prodotti a prezzi decisamente bassi, proprio come in questo caso. Lo speaker Bluetooth W - KING T11 ha una potenza di 100W e unda ...... fatto di luce,, immagini in movimento, diventa un invito a riflettere sulla vanagloria e sul ... che indicavano le distanze dalla città e al tempo stesso celebravano la figuraconsole o dell'...Mats Nilsson è nipote di Edgardo Piva dei «Filippini’s Italian Serenaders» arrivati in Svezia negli anni Trenta. La risposta del Comune di Ferrara: «Ricerche per ricostruire le sue origini» ...A colloquio con Alessandro Palmerini, premio David di Donatello e Nastro d’Argento 2023 per il Miglior Suono con il film Le otto montagne TORINO – Incontro Alessandro Palmerini durante una piovosa ser ...