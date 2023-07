Il successo va e viene ma L' Eredità | Insinna rompe il silenzio

(Di giovedì 6 luglio 2023) Che Flavionon condurrà più l'su Rai 1 nella prossima stagione televisiva è una voce che circola ormai da tempo. Ma are ilora è il diretto interessato, che interpellato da Nuovo Tv sulla mancata riconferma ha detto: "Tra una pausa e un'altra il mio maestro Gigi Proietti diceva, ‘Il mestiere ve lo insegno ma, se le cose non vanno bene e non sapete gestire il cambio di rotta e di vita, ricordatevi che può lasciare infelici.' Ilva ema non dipende solo da noi, per questo mi considero soltanto un uomo fortunato". Parlando del suo passato, poi, il conduttore ha raccontato di quando la sua vita è cambiata dal punto di vista lavorativo: “Quando ho avuto il mio primo ruolo importante in "Don Matteo". E ora vi spiego come ci sono ...

... 'Il mestiere ve lo insegno ma, se le cose non vanno bene e non sapete gestire il cambio di rotta e di vita, ricordatevi che può lasciare infelici.' Ilva ema non dipende solo da noi, ...Iltelevisivo, la gigantesca ignoranza degli autori TV e del loro vasto pubblico hanno ... non lo invitiamo,da solo. Il geniale intrattenitore sa insomma cosa deve fare per mantenere ...Per l'autore dei video, in realtà, strumenti per il propriopersonale e commerciale. Sono diversi anni che il Mediterraneo è in qualche modo di moda, efeticizzato. Succede da qualche ...

Il Pantheon a pagamento sarà pure un successo, ma su Google il ... Fanpage.it

La Puglia piace per il suo stile di vita e punta sullo sviluppo sostenibile. Grande partecipazione al workshop di Roma che ha visto al centro crescita, innovazione, turismo e benessere. L’ambasciatore ...Conduttore di successo, ma anche super papà: Marco Liorni commuove i fan con il post su Instagram, il dolcissimo messaggio per la figlia ...