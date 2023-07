Il rover Viper della Nasa testa la discesa sulla Luna

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilre, sigla che sta per Volatiles Investigating Polar Explorationha superato con successo i test relativi alla sua futurasuperficiere. Dopo il suo alggio al polo Sudre, previsto per la fine del 2024, avrà l'importante obiettivo d'individuare la potenziale presenza di ghiaccio e acquae investigarne la possibile origine; informazioni fondamentali per organizzare al meglio le prossime missioni Artemis con equipaggi umani destinati a installare una base permanente sul nostro satellite naturale.Come si vede nel filmato proposto da AsiTv, il prototipo Mgru3 del...

Come si vede nel filmato proposto da AsiTv, il prototipo Mgru3 delha affrontato tutti i possibili angoli di discesa - tramite due rampe - dal lander lunare Astrobotic's Griffin che lo ...Il test ha visto il prototipo Mgru3 delaffrontare tutti i casi limite per la futura discesa, riuscendo tuttavia a superare ciascuno degli scenari peggiori che gli esperti Nasa hanno ...

